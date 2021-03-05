Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan tarımsal destekleme kapsamında Erzincan’da düve alım desteğine başvuruda bulunan 217 müracaattan 43’ü kabul edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Müracaatlar bakanlık tarafından oluşturulmuş olan sisteme tüm bilgileri ile birlikte kaydedilmiştir. Ortaya çıkan ve geçerli tüm müracaatları kapsayan 217 yetiştiricinin bulunduğu icmal Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yetiştiricilerimiz; 1- Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olması, 2- Yaşı,

3- Kadın veya erkek yetiştirici olması, 4- Engelli durumunun olup olmaması, 5- İşletmesinin bulunduğu yerin nüfus yoğunluğu, 6-Başvuru sahibinin işletme kayıtlılık durumu (yıl olarak), 7- Başvuru sahibinin hayvancılık konusundaki eğitim durumu, 8- Başvuru sahibinin hayvan varlığı, 9- Başvuru sahibinin yem bitkisi ekiliş alanı, 10- İşletmenin niteliği, 11- İşletmenin mülkiyet durumu, 12-İşletmenin aktif veya pasif olma durumu, 13- Talep edilen hayvan ırkına göre bilgileri bakımından bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden değerlendirilerek her bir yetiştirici yukarıdaki kriterlere göre puanlandırılmıştır. Puanlandırma sonucunda Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili komisyonu tarafından; İllerin durumu ve proje bütçe imkânlarına göre yapılan değerlendirmede Erzincan’da 43 yetiştiricinin bu desteklemeden faydalanmasını uygun bulunmuş, onaylamış ve il müdürlüğüne onaylanan liste göndermiştir. Onaylanarak gönderilen yetiştirici isimlerinin yer aldığı (icmal-4) listesinde yer alan yetiştiriciler mevzuat gereği gerekli bildirimler yapılmıştır. Müracaatı uygun görülerek onaylanan yetiştiricilerden mevzuat hükümlerine uygun alım yapmaları kaydıyla satın alım sonucu gerekli evraklarla il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları halinde desteklemeden faydalandırılacaklardır.

Gebe düve için hayvan başına üst limit fiyatı 14 bin TL’nin yüzde 40’ı 5 bin 600 TL, boş düve için hayvan başına üst limit fiyatı 8 bin TL’nin yüzde 40’ı 3 bin 200 TL. hibe desteklemesi yapacaktır. Erzincan’da Düve Alım Desteklemesi kapsamında 43 yetiştiricinin; 321 adet gebe düve, 98 adet boş düve alımı uygun görülmüştür.” denildi.