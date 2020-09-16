Erzincan’da drone ile denetim

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik ekiplerince "drone" destekli denetim yapıldı.

Polis ekipleri, kent merkezindeki Ordu Caddesi üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrolleri sürdürdü.

Araç sürücüleri mesafe, maske ve hijyen hususunda uyarıldı. Trafikte yoğunluk gözlenmedi.