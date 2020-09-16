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Erzincan’da drone ile denetim
ERZİNCAN’DA YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TRAFİK EKİPLERİNCE "DRONE" DESTEKLİ DENETİM YAPILDI
ERZİNCAN 16.09.2020, 09:19
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Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik ekiplerince "drone" destekli denetim yapıldı.
Polis ekipleri, kent merkezindeki Ordu Caddesi üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrolleri sürdürdü.
Araç sürücüleri mesafe, maske ve hijyen hususunda uyarıldı. Trafikte yoğunluk gözlenmedi.
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