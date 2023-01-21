Erzincan’da drone destekli trafik denetimi

Erzincan’da polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Erzincan’da trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülere trafik kurallarına uyma yönünde alışkanlık kazandırılması, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve sürücülerin daha dikkatli sürüş yapmalarının sağlanması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hava aracı (drone) ile özellikle cep telefonu, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Denetim esnasında sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirilmede bulunularak araç kokusu ve kalem dağıtıldı.

Trafik ekiplerince, drone denetimlerinin farklı yer ve saatlerde her gün düzenli olarak yapılacağı bildirildi.