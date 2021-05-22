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Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

Erzincan’da öğle saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar daha sonra etkisini artırdı. Bazı bölgelere dolu yağdı.

ERZİNCAN 22.05.2021, 14:31
Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

Erzincan’da öğle saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar daha sonra etkisini artırdı. Bazı bölgelere dolu yağdı.

Erzincan’da sağanak bazı bölgelerde dolu yağışı ile etkisini gösterdi. Meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, “Etkili olacak rüzgar, zaman zaman fırtınaya dönüşecek. Saatteki hızı 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor” denildi.
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