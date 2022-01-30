Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da dereler buz tuttu.

Geceleri hava sıcaklığının eksi 29 dereceye düştüğü Erzincan kent merkezinde, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu, uzunca buz sarkıtları oluştu. Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.

Erzincan merkez Işıkpınar mahallesinden geçen Vasgit deresi buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi. Buz tutan dere İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından da droneyle havadan görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ağrı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmakta.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.