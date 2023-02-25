Erzincan’da depreme karşı riskli yapılar ortaya çıkarılacak

Erzincan’da mühendis ve mimarlardan oluşturulan 21 kişilik komisyon, tüm binaları depreme karşı inceleyip riskli yapıları ortaya çıkaracak.

6 Şubat’ta meydana gelen, Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan depremden sonra, Erzincan’da Valilik tarafından mühendis ve mimarlardan oluşturulan 21 kişilik komisyon, tüm binaları depreme karşı inceleyip riskli yapıları ortaya çıkaracak.

Konu ile ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden sonra vatandaşlarımızın yaşadıkları konutların, çalıştıkları iş yerlerinin, eğitim gördükleri okulların depreme dayanaklılığı noktasında durumlarının yeniden gözden geçirilmesi hem devletimizin hem de vatandaşlarımızın ortak kanaatidir.

Bu itibarla, Valiliğimizin 14.02.2023 tarihli ve 20530 sayılı yazısı gereği "Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu" kurulmuştur.

Komisyon; EBYÜ, Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde mühendis ve mimar olarak görev yapmakta olan personellerden oluşturulmuştur.

Mühendis ve mimar unvanlı 21 personelden oluşan komisyonumuz tarafından, ilimiz sınırları içindeki yapıların durumu hızlı bir şekilde gözden geçirilerek risk teşkil edebilecek yapılar ortaya çıkarılacak ve bu gayeyle tüm binalarımız bilimsel metotlara göre değerlendirilecektir.”