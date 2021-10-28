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Erzincan’da denetim seferberliği devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin çağrısıyla başlayan denetim seferberliği kapsamında Erzincan’da çalışmalar titizlikle devam ediyor.

ERZİNCAN 28.10.2021, 15:41
Erzincan’da denetim seferberliği devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin çağrısıyla başlayan denetim seferberliği kapsamında Erzincan’da çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Seferberlikte 4 gün boyunca, 81 il müdürlüğünde görevli 7 bin 300 kontrol görevlisi Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerini yoğun bir şekilde denetlenmeye başladı. Bu kapsamda Erzincan ve ilçelerinde de denetimler hız kesmeden sürdürülüyor.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta başından bu yana devam eden seferberlikte, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri yoğun bir şekilde denetleniyor.

Denetim seferberliği ile ilgili açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Tarım ve Orman Bakanının talimatları ile ülke genelinde başlatılan Denetim Seferberliği kapsamında Erzincan ve 8 ilçemizde toplam 9 denetim ekibi ile Bakanlığın verdiği takvim çerçevesinde denetimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Gıda üretimi ve gıda satışı toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. Ülkemizdeki tüm bireyler bu alanın bir parçasıdır. Bizim buradaki sorumluluğumuz son derece büyüktür. Dolayısıyla kamuya gıda arzında bulunan tüm işletmelerin, güvenilir gıda kriterlerine uygun olarak üretim yapmasını sağlamak zorundayız. Erzincan’da gıda üretimi, satışı ya da tüketimi gerçekleştirilen toplam 2 bin 317 işletmemiz mevcut. Biz müdürlük olarak bu işletmelerin güvenli gıda üretimi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yıl boyu denetlemek zorundayız. Bu sorumluluk dahilinde Erzincan’da yıl içerisinde tüm işletmeler titizlikle yürütülmektedir. Alo 174 gıda hattına gelen şikâyetler ve rutin denetimler neticesinde bu yıl Ekim ayında denetim sayımız 3 bin 311 ulaştı. Yıl sonuna kadar bu rakamı daha da artırarak halkımızın güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayacağız. Olumsuz durumlarda işletmeler uyarılarak gerekli idari yaptırımlar da uygulanmaktadır. Amacımız, güvenilir gıda arzının sağlanması ve kamuoyu sağlığının korunmasıdır. Ama her zaman söylediğimiz gibi en iyi denetçi tüketicidir. Vatandaşlarımız gıda üretimi veya satışı gerçekleştirilen işletmelerde karşılaştıkları olumsuz bir durumda tereddüt etmeden ücretsiz olarak hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp İhbar Hattına (0 501 174 0174) ihbarlarını yapabilirler. Bu bir vatandaşlık görevidir" diye konuştu.

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