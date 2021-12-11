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Erzincan’da Demokrasi ve İnsan Hakları Günü kutlandı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yıl dönümü olan, "İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası” kapsamında kutlama programı düzenlendi.

ERZİNCAN 11.12.2021, 10:18
Erzincan’da Demokrasi ve İnsan Hakları Günü kutlandı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yıl dönümü olan, "İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası” kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Erzincan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Program Müftülük Konferans Salonunda kutlandı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, programda bir konuşma yaparak 10 Aralık’ın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İnsan Hakları Günü olarak kutlanmakta olduğunu, her ilde bu bağlamda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun da insanın değerini, özgürlüğünü, haklarını ön planda tutan programlar yaptığını ve bunların insanlık için çok önemli olduğunu belirtti.

Dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı kucaklayan nesiller yetiştirmek için bu tarz programları bir fırsat olarak gördüğünü belirten Gün, “Yerdeki karıncaya bile ulu nazarım var, diyen Yunus’un, ‘Gölgesinde otur ama ağaç senden incinmesin’ diyen ozanların büyüyüp kök saldığı merhamet yurdunda yaşıyoruz. Bu mümbit topraklarda sevginin, hoşgörünün, diğerkâmlığın en güzel örneklerini gördük, görüyoruz. Biz ’Yaradılanı sev, Yaradan’dan ötürü’ diyen bir şuurun, cümle canlara sirayet etmesi için çalışan kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu itibarla insana, tabiata, eşyaya dostça yaklaşan, insanı merkeze alan bir bilincin eğitimle oluşacağına inanıyoruz" dedi.

Dünyada insan hakları sözcülerinin, sözleriyle eylemlerinin çeliştiğini, insan hakları savunucularının, kendi dilinden, dininden, meşrebinden olmayan insanları görmezden geldiğini dile getiren Gün, " Bizler hamdolsun bu çağda gücümüzün yettiği kadarıyla mazlumun yanında oluyoruz. Dünyada acımızın yüzölçümü her geçen gün büyüyor. Ama aziz milletimiz her şeye rağmen ümmetin kalbi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün hayırlara vesile olmasını temenni eden Gün, İnsanoğlunun sevgi, merhamet, insaf, nezaket gibi inceliklerle dolu bir yaşam sürmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.

Programın devamında konuşma gerçekleştiren Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak ise "İnsan olarak dünyaya gelip insan kalmayı başarabilirsek insanlığı kurtarmış oluruz. Bunun kolay olmadığının bilincindeyiz. Zira insanlık, ince işçilik ister. Kırmadan, yok etmeden, insafı elden bırakmadan, içimizdeki merhamet adlı çınarı soldurmadan yaşamımızı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi şimdi de mazlumlara yardım etmekte olduğunu belirten Vali Yardımcısı Konak, Toplumsal değerleri ve insan haklarını korumak için iş birliği yapmanın önemli olduğunu, çevremizdeki kültürel farklılığı desteklemenin, demokratik vatandaşlık bilincine sahip bireylerin temel özelliği olduğunu ve bu bilince sahip bireylerin sayısı arttıkça özgürlük, adalet, hoşgörü, farklılıklara saygı gibi kavramların bir anlam kazanacağını sözlerine ekledi. Konak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir’ sözünü hatırlatarak, Atatürk’ün, milletin daima, yüksek, asil ve kutsal hedeflere yürümelerini istediğini ve toplumun da bu idealler eşliğinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Konak, İnsan hak ve özgürlüklerinin evrensel düzeyde tanınması ve korunması temennisiyle katılımcıların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutladı.

Programa, Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il protokolü, şube müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Program, Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Farklı Dillerde Büyük İnsanlık" adlı şiir "Göç" konulu sunum, "Ünzile" adlı oratoryo gösterisi ile son buldu.

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