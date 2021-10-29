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Erzincan’da Cumhuriyet Şöleni programı düzenlendi

Erzincan Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Şöleni düzenledi. Cumhuriyet Oratoryosu, Atatürk’ün sevdiği türküler ve zeybek gösterisi ile şölen büyük beğeni aldı.

ERZİNCAN 29.10.2021, 15:18
Erzincan’da Cumhuriyet Şöleni programı düzenlendi

Erzincan Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Şöleni düzenledi. Cumhuriyet Oratoryosu, Atatürk’ün sevdiği türküler ve zeybek gösterisi ile şölen büyük beğeni aldı.

Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binası tiyatro salonunda gerçekleşen kutlama programı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Meclis Üyeleri Selami Mayda, Hüseyin Söğütlüpınar, Erkan Polat, İlhami Akpınar, Aydın Öcalan, Ferhat Yıldız, Çağdaş Baydaş, Hasan Aslan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Vasfi Karatepe, TÜRKAV İl Başkanı Kürşat Yılmaz, MHP Kadın Kolları Başkanı Serpil Ayaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun programın açılış konuşmasında; “Bugün burada hitap edebiliyorsak Cumhuriyet’in sayesindedir. Seçme seçilme hakkı o gün elde edildi. Milletin yönetimini kendisi belirlemeye başladığı günden bugüne seçimle iş başına gelinmeye başlandı. En alt kademelerden en üst kademelere kadar herkes Cumhuriyet’in nimetlerinden faydalanmaktadır. Cumhuriyet’in kıymetini, farkındalığını her geçen yıl biraz daha fazla hissediyoruz. Bugün burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; gerçekten Cumhuriyet bir nimettir kıymetini bilmek durumundayız. Her Türk çocuğu bu nimetin farkında. Bunda emeği olan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, o gün mücadele etmiş şehitlerimize rahmet, minnet ve saygılarımızı arz ediyorum.” dedi.

Başkan Aksun’un konuşmasının ardından Erzincan Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin, anlam ve önemini konu alan oyunlarını sergilediler. Vatandaşlar şiirler ve Cumhuriyet oratoryosu ile bu özel kutlamaya renk katan Çocuk Tiyatrosu ekibini takdir dolu alkışlarla ödüllendirerek, türkülere de Türk bayrakları ile eşlik ettiler.

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