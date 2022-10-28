Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü etkinlikleri dahilinde Erzincan’da Cumhuriyet koşusu yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Cumhuriyet koşusu yapıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 72 sporcu yarıştı.

Minik erkekler, minik kızlar, küçük kızlar, küçük kızlar, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar, büyük ve üniversiteli bayanlar, büyük ve üniversiteli erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1500 metrelik parkuru kat ettiler.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan yarışmalar Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Ödül törenine Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Seyit Ali Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, sporcular ve antrenörleri katıldı.

“Yarışmada dereceye giren sporcular”

Minik kızlar kategorisinde Elanur Zaim birinci, Saliha Nurbanu Kalkan ikinci, Ekin Polat üçüncü oldu. Minik erkekler kategorisinde Zülfikar Doğan birinci, Muhammed Ali Sisko ikinci, Ege Karataş üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde Asmin Akbaş birinci, Yasemin Simay Şen ikinci, Elif Hira Eğitmen üçüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde İdris Sisko birinci, Ünal Kaya ikinci, Görkem Gül üçüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde Yaren Koç birinci, Merve Sağlam ikinci, Efsanur Sevinç üçüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Furkan Yiğit Sevilir birinci, Berk Efe Meral ikinci, Hamza Koç üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Berfin Kara birinci, Hatice Yaren Varol ikinci, Ekin Aydoğdu üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde Doğukan Onur Altındaş birinci, Baran Kara ikinci, Mert Can Yıldırım üçüncü oldu. Büyük ve Üniversiteli kızlar kategorisinde Feyzanur Azizoğlu birinci, Aydeniz Yılmaz ikinci, Elif Tok ise üçüncü oldu. Büyük ve üniversiteli erkekler kategorisinde Abdullah Özdemir birinci, Remzi Akgül ikinci, Buğra Keleş üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri protokol mensupları tarafından takdim edildi.