banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Erzincan’da “Covid 19’da Hemşirelik” adlı sokak tiyatrosu düzenlendi

Erzincan’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşireliğin Renkleri Kulübü tarafından Covid 19’da hemşirelerin klinikte yaşadıkları zorlukları sergilemek amacı ile “Covid 19’da Hemşirelik” adlı sokak tiyatrosu düzenlendi.

ERZİNCAN 10.06.2021, 07:16
Erzincan’da “Covid 19’da Hemşirelik” adlı sokak tiyatrosu düzenlendi

Erzincan’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşireliğin Renkleri Kulübü tarafından Covid 19’da hemşirelerin klinikte yaşadıkları zorlukları sergilemek amacı ile “Covid 19’da Hemşirelik” adlı sokak tiyatrosu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında hemşirelerin pandemi sürecinde çalışma ortamında yaşamış oldukları zorluklar canlandırıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, fakülte öğretim elemanları, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmaların ardından Erzincan ve Türkiye’nin farklı illerinden sağlık şehitleri anılarak başlayan etkinlik programı, “Covid 19’da Hemşirelik” adlı tiyatrosu ile devam etti.

Gösterinin ardından Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Öğrencilerimiz tiyatroda, sağlık alanındaki şiddet olaylarını, pandemide başta hemşirelerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının çektikleri sıkıntıları aktarırken, sağlık çalışanlarının bir taraftan baş tacı edilişini ve bir taraftan da uğradıkları şiddeti en güzel şekilde sessiz tiyatroyla yansıttılar. Ben o yüzden çok anlamlı buldum.” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Benzer etkinliklerin ülke genelinde yapılması gerektiğine de değinen Levent, bu etkinliklerin sağlık çalışanlarının saygınlıklarının artması açısından önem arz ettiğine dikkat çekti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu