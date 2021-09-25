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Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış yaşanıyor

Erzincan Covid-19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

ERZİNCAN 25.09.2021, 10:05
Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış yaşanıyor

Erzincan Covid-19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasındaki illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Erzincan vaka sayısı artan ilk 10 il arasında yer alırken yüzde 400,97 oldu.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 11-17 Eylül haftasında yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıkladı. Erzincan, en yüksek vaka sayısı artışı olan ilk 10 şehirden birisi oldu. Buna göre Kastamonu birinci sırada yer alırken, Kırıkkale ikinci Zonguldak üçüncü oldu. Tokat dördüncü, Trabzon beşinci, Malatya altıncı, Yozgat yedinci, Düzce sekizinci, Erzincan dokuzuncu, Çorum onuncu sırada yer aldı.

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