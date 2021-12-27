Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış yaşanıyor

Erzincan Covid-19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasındaki illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Erzincan vaka sayısı artan ilk 9 il arasında yer alırken yüzde 100,24 oldu.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, artış oranlarını gösteren tabloyu yayınlayarak, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" ifadelerini kullandı.