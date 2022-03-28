Erzincan’da Covid-19 vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre Erzincan’da vaka sayısı 100 bin kişide 115,86 olurken bir önce ki haftaya göre yoğunluğun düştüğü gözlemlendi.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele çerçevesinde illerdeki 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart haftasında 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Erzincan’da ki vaka sayısının 115,86 olduğu belirlenirken bir önce ki açıklanan haftaya göre düştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “12-18 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.