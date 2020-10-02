banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Nadir Çiftçi Samsunspor’da!
Nadir Çiftçi Samsunspor’da!
Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı
Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı

Erzincan’da Covid-19 denetimi

ERZİNCAN’DA COVİD-19 DENETİMİ

ERZİNCAN 02.10.2020, 10:26
1
Erzincan’da Covid-19 denetimi

Erzincan’da Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

“Vali Makas denetimde bulundu”

Erzincan Valisi Mehmet Makas N. Tombul Caddesinde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Vali Mehmet Makas, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen kurallara uyulması maksadıyla sürdürülen denetim faaliyetlerine katıldı.

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında N. Tombul Caddesini gezen Vali Mehmet Makas, denetim sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1