Erzincan’da çilek hasadı başladı

Erzincan’da yaz meyvelerinin olmazsa olmazı çilekte hasat başladı.

Damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti, farklı aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken çilekte hasat heyecanı başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlanın yolunu tutan kadın ve erkek işçiler, saat 10’a çilek topluyor. Yaklaşık 20 gün süren hasatta toplanan çilekler ise daha sonra pazar ve yol kenarlarındaki tezgâhlarda satışa sunuluyor. Üzümlü’de çiftçilere ve mevsimlik işçilere kazanç sağlayan çilek üretimi, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Öte yandan, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 5 dönüm alanda çilek yetiştiriciliği yapan Mustafa Canbaba’yı tarlada ziyaret edip hasat döneminin hayırlı olmasını dileyen İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin meyvecilik alanında da bir atılım içerisinde olunduğunu belirterek çilek bahçesi gibi alanların gelişmesi ve genişlemesi için üreticilerin yanında olduklarını belirtti.