Erzincan’da çiftçilere yüzde 75’i hibe, 380 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin ortaklaşa olarak yürüttüğü “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi kapsamında Erzincan’da buğday yetiştiriciliğini geliştirmek ve sertifikalı tohum ekimini yaygınlaştırmak maksadıyla çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu dağıtıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tohumluk buğday dağıtımı yapıldı.

Proje hakkında bilgiler veren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan sertifikalı buğday tohumunun yüzde 75’lik kısmının çiftçilere hibe olarak verildiğini belirterek, verilen bu hibe desteğinin yüzde 50’lik kısmının Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, yüzde 25’lik kısmının ise Erzincan İl Özel İdaresince karşılandığını belirtti.