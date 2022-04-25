Erzincan’da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Erzincan şehir genelinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Son olarak Mehmet Türker camiinde çalışmalar tamamladı.

Erzincan’da Aslanlı Mahallesi’nde bulunan Mehmet Türker Camii ve Külliyesi’nde bahçe ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi. Düzenleme çalışmalarında cami avlusunda yer alan zamanla tahrip olan mevcut zemin sökülerek andezit taşı ile kaplandı. Avlu girişi ve cami girişinde yer alan merdivenlerde andezit taşı ile kaplanarak vatandaşların kullanıma hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Şehir genelinde muhtelif yerlerde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm araç ve personellerimiz ile Erzincan’ımızın her noktasında vatandaşlarımıza hizmet vermek için gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimizden beri ibadethanelerimizin çevre ve bahçe düzenleme çalışmalarını da hassasiyetle sürdürüyoruz. Son olarak Aslanlı Mahallesinde yer alan Mehmet Türker Camii’nde çalışmalarımız tamamlandı. Mahalle sakinlerimize hayırlı kullanımlar diliyorum.” dedi.