Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranmaları bulunan ve toplamda haklarında 45 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Konuya ilişkin Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 02 Aralık - 9 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalamasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; E.A. isimli şahsın “hırsızlık” suçundan 1 yıl 10 ay, H.Y. isimli şahsın “hırsızlık ve silahla tehdit” suçlarından 11 yıl, F.M. isimli şahsın “alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma” suçundan 4 ay, Ö.K. isimli şahsın “alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma” suçundan 8 ay, M.T. isimli şahsın “hırsızlık” suçundan 14 yıl 10 ay, Ü.E. isimli şahsın “kasten öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 6 şahsın 45 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edilmiş şahısların yakalamaları yapılmıştır. Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz devam edecektir.”