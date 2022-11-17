Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 19 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kasım ayının ilk yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 17 bin 323 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 19 kişi yakalanarak 18 kişi gözaltına alındı ve 516 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 5 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Yapılan 15 bin 284 araç kontrolünde ise, 2 bin 693 araca cezai işlem uygulanırken 24 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 231 işyeri kontrol edilerek, 2 adet kesici alet, 1 adet av tüfeği, 62,62 gram esrar, 52 kilogram tütün, 38 kilogram nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara, 104 bin 940 adet makaron, 110,79 gram metamfatemin, 172 paket kaçak sigara, 132 adet sentetik ecza, 5.04 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.