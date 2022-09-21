Erzincan’da çamur yağdı, meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Erzincan’da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar sabah oto yıkamacılara akın etti.

Erzincan’da kısa süreli görülen yağmur çamur şeklinde etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda ve petrol ofislerinde araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler gün içerisinde tekrardan yağış olabileceğini ama buna rağmen de çamurla kapanan araçlarını yıkamaya getirdiğini aktardı.

Aracını yıkamak için sıra bekleyen vatandaşlardan Mustafa Ersoy, “Sabah arabaların çamurla bulandığını gördük. Arabamızı yıkatmaya geldik. Ufak bir kuyruk var ama temizlik imandandır dedik bekliyoruz” dedi.

Serhat Doğan isimli sürücü ise doğal bir yağış olduğuna dikkat çekerek, “Allah’tan gelen bir şey bu. Sabah baktım arabam hep çamur olmuş. Bazı vatandaşlar arabalarının üzerlerini örtü ile örterek korudu ama bu bir seferlik bir şey değil ki. Her an yine yağabilir. Ben de geldim arabamı temizletmeye bekliyorum” diye konuştu.

“Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (70-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Erzurum’un güneyinde rüzgârın zaman zaman güneyli yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.