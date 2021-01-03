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Erzincan’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Erzincan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
ERZİNCAN 03.01.2021, 16:59
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Erzincan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Covid-19 ile mücadele amacıyla 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzincan’da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.Araç içerisinde bulunan yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallar uygun olmayan kişilere cezai işlem uyguladı. Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan denetimlerde ekipler araç sürücülerini hız ve emniyet kemeri konusunda da uyardı.
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