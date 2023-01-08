Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Erzincan’da buz gibi havada Galatasaraylı taraftarların galibiyet coşkusu yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbinin ilk yarısı Oliveira’nın golüyle 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da Kerem Aktürkoğlu ve Mauro İcardi’nin golleriyle durumu 3-0’a getiren sarı-kırmızılı ekip maçı da bu skorla kazanmayı başardı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte de Galatasaray taraftarları Erzincan’da Dörtyol Meydanı’na akın etti. Ordu Caddesinden sloganlar atarak Dörtyol Meydanına gelen Galatasaraylı taraftarlar büyük bir sevinçle galibiyet kutladı.

Bazı taraftar araçlarıyla şehir turu atarken, bazı taraftarlar da ellerinde bayrak ve atkılarla meydanda takımları lehine tezahüratlarla galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. Polis kent genelinde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.