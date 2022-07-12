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Erzincan’da boş havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 3 metrelik boş havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ERZİNCAN 12.07.2022, 07:29
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 3 metrelik boş havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Havuz içerisinde köpeğin mahsur kaldığını gören bir kadının kendi çabası sonuçsuz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvan kurtarma aparatı yardımıyla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Özgürlüğüne kavuşan köpek bölgeden uzaklaştı.