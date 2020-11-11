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Erzincan’da binlerce fidan toprakla buluştu

ERZİNCAN’DA BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

ERZİNCAN 11.11.2020, 14:11
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Erzincan’da binlerce fidan toprakla buluştu

Erzincan’da Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle binlerce fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” seferberliği kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da belirlenen noktalarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Erzincan merkez ve 8 ilçede “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” olmak için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim programlarına protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

81 ildeki fidan seferberliğinde Erzincan’daki hedeflenen fidan sayısının 200 bine yakın olduğu ve sahiplenilen fidan sayısıyla yüzde yüz başarı sağlandığı belirtildi.
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