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Erzincan’da bin adet kınalı keklik doğaya salındı

Erzincan’da bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

ERZİNCAN 08.07.2022, 09:18
Erzincan’da bin adet kınalı keklik doğaya salındı

Erzincan’da bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) 2022 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı çerçevesinde Erzincan’da keklik popülasyonunu artırmak ve yaban hayatının desteklenmesinin yanı sıra süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. DKMP Erzincan Şube Müdürlüğünce, Keklik Üretim İstasyonu’ndan temin edilen bin adet kınalı keklikler Erzincan sınırları içerisinde bulunan Işıkpınar deresi mevkiinde doğaya salındı.

Konuyla ilgili DKMP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tabiata bırakılan keklikler en az 1 ay süre ile tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturması için av koruma ve kontrol ekiplerimiz Avcı Dernek Başkan ve üyeleri, jandarma ekipleri ve muhtarlıklarla ortaklaşa çalışılarak bulundukları ortamda takipleri aralıksız yapılacaktır. Keklik salımı yapılan avlaklarda avlanma kesinlikle yasaklanmış olup, yasaklara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre idari yaptırım kararları uygulanacaktır."

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