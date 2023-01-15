Erzincan’da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi ile 2 organizatör yakalandı

Erzincan’da bugün gerçekleşen ehliyet sınavında sahte belgelerle başkalarının yerine sınava giren 8 kişi ile bunlara organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Erzincan polisi ehliyet sınavı sırasında yapılan sahtecilikten 10 kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir okulda gerçekleşen ehliyet sınavında, 8 kişinin başkalarının yerine sınava girdikleri belirlendi. Bunun üzerine yapılan çalışmada 8 kişi gözaltına alınarak bunlara organizatörlük yaptıkları öğrenilen 2 şüpheliye daha ulaşıldı. Toplamda gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülerek savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.