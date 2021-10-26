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Erzincan’da balık avının yasaklandığı yerler açıklandı

Erzincan sınırları içerisinde su ürünleri avcılığının tamamen yasaklandığı yerler belirtildi.

ERZİNCAN 26.10.2021, 10:28
Erzincan’da balık avının yasaklandığı yerler açıklandı

Erzincan sınırları içerisinde su ürünleri avcılığının tamamen yasaklandığı yerler belirtildi.

22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri gereğince Erzincan’da nehir, dere gibi iç sularda 1 Ekim 2021- 28 Şubat 2022 tarihlerinde doğal alabalık avcılığı yasaklandı.

Verilen hükümler gereğince avlanmanın yasak olduğu bu dönemde, avlanılması yasak su ürünlerin satışı ile birlikte, nakli ve imalatta kullanılması da yasaklandı.

22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’ de Ek-4 ’te belirtilen çizelgede Erzincan ili sınırları içerisinde su ürünleri avcılığının tamamen yasaklandığı yerler şu şekilde;

Çayırlı İlçesi’nde Kayınlık Deresi, Erzincan merkezde Erzincan (Göyne) Barajı, Kalecik Köyü Deresi, Kemah ilçesinde Dereköy, Hakbilir, Gökkaya Köyü Çayları, İliç ilçesinde Çaltı, Karabudak Çayı, Tercan ilçesinde Yayla, Konarlıdereleri, Kırdım Dere, Parbi Deresi, Refahiye ilçesinde Çimensuyu, Karanlıkdere, Korudere, Köroğlu Deresi ve Bulgar Çayı.

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