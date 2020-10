Erzincan’da Azerbaycan’a destek için belediye hoparlörlerinden "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı çalındı

Erzincan’da belediye hoparlörlerinden Ermenistan saldırılarına uğrayan Azerbaycan’a destek için "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı çalındı.

Erzincan Belediyesi, Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar karşısında Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek amacıyla cadde ve sokaklara Türk Bayrağıyla birlikte Azerbaycan bayrakları astı. Bunun yanı sıra toplu taşıma araçlarının önlerine asılması için de bayraklar dağıtan Erzincan Belediyesi, belediye hizmet binası çatısından şanlı Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı dalgalandırılarak belediye anons sisteminden Azerin’in “Çırpınırdı Karadeniz” adlı parçasını yayınladı.

Bu esnada bir Açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğumuzu her zaman ifade ettiğimiz gibi bugünde görsel olarak ifade etmek istedik. 1914 yılında Çırpınırdın Karadeniz’i yazan Ahmet Cevad Paşa Azerbaycan’ın büyük şairi bizleri o gün çağırdığında bizde Nuri Paşa’nın torunları olarak bugün aynı sese kulak veriyoruz. Biz her zaman Azerbaycan’ın haklı davasının yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz. O gün Bakü’ye çıkan Türk Askeri bugün yüreğiyle yine Bakü’dedir, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır. Biz her zaman iki devlet bir milletiz ve bu tek milletin tek yürek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bütün emperyalist güçlere karşı bir olduğumuzu beraber olduğumuzu ifade etmek için bugün de Erzincan Belediyesi’nin alanından bütün Türk dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Hep birlikte 350 milyon Türk bir arada olursak eğer bizi hiçbir emperyalist güç yıkamayacaktır. Allah’ın izniyle bu birlik beraberlik korunacaktır.” dedi.