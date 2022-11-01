Erzincan’da ayı saldırısına uğrayan kadın yoğun bakıma alındı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ayı saldırısı sonucu tedavi altına alınan kadın yoğun bakıma kaldırıldı.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Ocakbaşı köyünün merasında hayvanlarını otlatan 53 yaşında ki Aysel A. birden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Uzun bir süre ayı ile mücadele eden Aysel A. boğuşma sonucu vücudunun hemen hemen her yerinden yara aldı. Ayının bir anda kendisini bırakmasını fırsat bilen kadın can havliyle kaçmaya başladı. Köyüne dönen Aysel A.’nın durumunu gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Ağır yaraları bulunan kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda ki tüm yaralara ilk müdahale yapılarak dikişle kapatıldıktan sonra enfeksiyon riskinin yüksek olmasında dolayı yaralı kadın yoğun bakıma alındı.