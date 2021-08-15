Erzincan’da aşılama oranı artıyor

Erzincan’da son haftalarda artan aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı. Kentin haritadaki rengi ’Sarı’ oldu.

Korona virüsle mücadele ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirme amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Uygulama Alanı ve Ordu Caddesi Saat Kulesi yanında kurulan aşı standına ziyarette bulundu.

Sunulan aşı hizmetlerini inceleyen İl Sağlık Müdürü Hirik, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek, pandemi de gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından en son açıklanan korona virüs tablosunda Erzincan yüzde 65,0 oranla aşılamada yükselen iller arasında sarı renkli kategoride yer aldı.