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Erzincan’da asfalt onarım, bakım ve yama çalışmaları sürüyor

Erzincan’da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

ERZİNCAN 23.07.2022, 23:56
Erzincan’da asfalt onarım, bakım ve yama çalışmaları sürüyor

Erzincan’da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Şehir genelinde daha önce tespit edilerek plan ve programa alınmış tüm mahalle ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları devam ediyor. Yapılan program dahilinde çalışan ekipler, acil olan bölgelere öncelik vererek asfalt onarım, bakım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile alt yapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuluyor. Ekipler son olarak Nermi Tombul Caddesi’nde asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

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