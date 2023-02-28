Erzincan’da asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan’da eş zamanlı genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde başta asayiş, siber, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede Erzincan’da gerçekleştirilen uygulamada: Şehrin genelinde huzurun, güvenin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele amacıyla 16 ekiple birlikte 28 (kıraathane, internet kafe, iddia bayi) iş yeri, 15 park, 1 metruk bina kontrol edilip 807 şahsın sorgulaması yapılarak 82 araç denetlendi.

Uygulamalar neticesinde daralı ağırlığı 18,75 gram metamfetamin ele geçirilmiş, 4 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmaktan adli işlem yapıldı.