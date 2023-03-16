Erzincan’da asayiş uygulaması yapıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Erzincan’da da Türkiye Güven Huzur 2023/1 uygulaması yapıldı.

Uygulama, metruk binalar, park-bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergâhlarında, alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde gerçekleşti.

3 aşamada gerçekleşen Türkiye Güven Huzur 2023/1 uygulaması çerçevesinde Erzincan’da;

8 metruk bina, 29 okul çevresi ve 41 park-bahçe kontrol edildi, 49 umuma açık yer ise denetlendi.

Denetimlerde;

1.192 kişi sorgulandı, 139 araç kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlardan 1 araca cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.” denildi.