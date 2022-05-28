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Erzincan’da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan’da başladı.

ERZİNCAN 28.05.2022, 15:08
Erzincan’da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan’da başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonasının açılış seremonisi 15 ilden 210 sporcunun katılımıyla belediyesi önünde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı diledi.

Seremoninin ardından Atatürk Parkı içerisinde bulunan 2 kilometrelik parkurda yarışlara start verildi.

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