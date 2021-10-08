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Erzincan’da “Amatör Spor Haftası" atletizm yarışmaları

Erzincan’da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakaları devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen atletizm yarışları oldukça çekişmeli geçti.

ERZİNCAN 08.10.2021, 00:14
Erzincan’da “Amatör Spor Haftası" atletizm yarışmaları

Erzincan’da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakaları devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen atletizm yarışları oldukça çekişmeli geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde sportif faaliyetlerle farkındalık oluşturarak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm pistinde düzenlenen Amatör Spor Haftası atletizm müsabakaları tamamlandı. Küçük kızlar, küçük erkekler ve yıldız kızlar 1000 metrede koşarken, yıldız erkekler ise 1500 metrede yarıştı.

Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.

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