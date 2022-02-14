Erzincan’da Algoloji Merkezi hizmete başladı

Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Algoloji (ağrı) Merkezi’nin hizmete başladığı bildirildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şu bilgilere yer verdi:

“Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Algoloji (ağrı) Merkezine kavuştu. Algoloji bölümü, her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Kanser ve kanser tedavisinde uygulanan tedavi bağlı gelişen ağrı, baş ağrıları, yüz ağrıları-nevraljiler, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı kronik iskemik ağrılar, zona(postherpetik nevralji), ağrıları, cerrahi sonrası devam cerrahi bölgesinde kronikleşmiş ağrılar, nedeni belirlenemeyen ağrılar bu bölümde tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Algoloji uzmanı medikal tedavi, girişimsel tedavi yöntemleri ve ağrı ile baş etme yöntemlerini uygulayarak hekimlik sanatını icra etmektedir. Erzincan’ımıza hayırlı uğurlu olsun.

Bu merkezin ilimize kazandırılmasında emekleri olan başta AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz."