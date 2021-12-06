Erzincan’da ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentte belirlenen noktalarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçlandırma çalışmaları, program dâhilinde tespiti yapılan caddelerde de devam edecek.

Daha yeşil bir Erzincan için çalışmalarını hız kesmeden yürüten Erzincan Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarını devam ettiriyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; Fevzipaşa Caddesi’nde 22 adet, Yeni Sanayi Sitesi bağlantı yolunda 200 adet diş budak ve akça ağacı toprakla buluşturuldu. Kent estetiğine katkı sunan ağaçlandırma çalışmaları, program dâhilinde tespiti yapılan caddelerde devam edecek.

Ağaçlandırma çalışmalarının kent yaşamına büyük katkı sağladığını belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Ağaçlandırma çalışmalarımızı Erzincan genelinde belirlediğimiz noktalarda ara vermeden sürdüreceğiz. Daha yeşil ve daha mutlu bir Erzincan için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.