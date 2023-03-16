Erzincan’da acele kamulaştırma kararı

Erzincan’da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Erzincan’ın merkez ilçesi Hocabey mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi dahilinde Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.