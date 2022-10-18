Son Dakika
Erzincan’da 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı
Erzincan’da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
ERZİNCAN 18.10.2022, 12:29
Erzincan’da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan otobüste, İran sınırından Ağrı Doğubayazıt üzerinden kaçak olarak yurda giren Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler tahkikat için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.