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Erzincan’da 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi
Erzincan’da jandarma ekiplerince 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.
ERZİNCAN 19.03.2022, 10:05
Erzincan’da jandarma ekiplerince 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonda; 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem başlatıldı.