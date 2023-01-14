İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2022 yılı içerisinde Halk Eğitimi Merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait istatistikleri kamuoyu ile paylaştı.

Erzincan Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında il genelindeki Halk Eğitimi Merkezlerinde yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler sunuldu. Toplantıda Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde açılan genel kurslar, mesleki kurslar, okuma yazma kursları, lise mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile açık lise ve açık ortaokullar hakkında 2022 yılı içerisinde yapılan tüm faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

“Erzincan’da 67 bin 11 vatandaş Halk Eğitimi kurslarından yararlandı”

Basın mensuplarının da katıldığı toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2022 yılında Halk Eğitimi Merkezinden yararlanma oranı Türkiye genelinde yüzde 16,05 iken Erzincan’da bu oranın yüzde 28,23 olduğunu belirtti. 2022 yılı içerisinde Erzincan Merkez Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan 1293 kursta 45.716 vatandaşımızın kurslardan yararlandığını il genelinde ise 1871 farklı kursta toplam 67.011 vatandaşımızın kursiyer olarak kurslardan yararlandığını belirtti.

Diğer kurslar hakkında da istatistiki bilgiler veren Aziz Gün, 2023 yılının halkın bu kurslardan daha fazla istifade edeceği bir yıl olması, kurs sayısı ve kursiyer sayısının artması temennisinde bulundu.