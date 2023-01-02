Erzincan’da 59 sürücüye 61 bin 166 lira ceza kesildi

Erzincan il genelinde 26 gün süren denetim ve asayiş uygulamalarında 59 sürücüye çeşitli nedenlerden 61 bin 166 lira ceza kesilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla 5 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 6 bin 782 kişinin GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 2 bin 568 aracın denetim ve kontrolü yapılarak;

5 araç sürücüsüne KTK 34/b, Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 4.440 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 4.312 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 63, Araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 2.664 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 23/4, Tescilli aracı plakasız kullanmaktan 6.182 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 65/1-a, Taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan 153 TL, 12 araç sürücüsüne KTK 34/a, Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 5.124 TL, 4 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 14.696 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 1.281 TL, 5 araç sürücüsüne KTK 47/1-d, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 980 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 32/3, Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 3.646 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 427 TL, 9 araç sürücüsüne KTK 48/5, Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 16.407 TL, 2 araç sürücüsüne KTK/30-1-b, Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike oluşturacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 854 TL para cezası uygulanırken 9 şahsa TCK 179/3, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılarak, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.