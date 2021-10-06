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Erzincan’da 543 adet tarihi eser ele geçirildi

Erzincan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda farklı yapıya sahip toplamda 543 adet tarihi eser ele geçirildi.

ERZİNCAN 06.10.2021, 14:30
Erzincan’da 543 adet tarihi eser ele geçirildi

Erzincan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda farklı yapıya sahip toplamda 543 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Tercan uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan aramalarda 444 adet sikke, 23 adet yüzük, 61 adet obje, 10 adet ok ucu,1 adet bilezik, 1 adet halka,1 adet küçük hac, 1 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet kılıç olmak üzere toplamda 543 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli R.Ş.’nin ikametinde yapılan aramada ise her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

Şüpheli şahıs R.Ş. Tercan Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılıp, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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