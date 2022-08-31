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Erzincan’da 5 adresten bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Erzincan’da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

ERZİNCAN 31.08.2022, 21:25
Erzincan’da 5 adresten bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Erzincan’da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 17-29 Ağustos tarihlerinde 5 adresten içinde elektrikli olanların da bulunduğu 5 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletleri çaldığı tespit edilen C.A’yı yakaladı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda C.A’nın bisikletleri D.K. ve E.B’ye sattığını belirledi ve söz konusu iki kişiye "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yaptı. Çalınan bisikletler ise ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

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