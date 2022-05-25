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Erzincan’da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ERZİNCAN 25.05.2022, 18:14
Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; Erzincan - Erzurum kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.
Şüpheli K.E.Y. isimli şahıs hakkında 6136 SKM suçu dahilinde adli işlem yapılarak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.