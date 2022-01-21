Erzincan’da 41 bin 517 öğrenci karne heyecanı yaşadı

2021-2022 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi karne töreni Erzincan Yavuz Selim İlkokulu’nda yapıldı.

Düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Vekili Yunus Emre Temel, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Bu yıl ilk kez karne heyecanı yaşayan 1’inci sınıf öğrencilerine karnelerini veren Vali Vekili Yunus Emre Temel ve protokol üyeleri öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilediler.

Karne töreninin ardından açıklamada bulunan Vali Vekili Yunus Emre Temel, öğrencilerin ara tatilde hem dinlenme, hem de farklı aktiviteler yapma imkânı bulacaklarına vurgu yaparak, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulundu.