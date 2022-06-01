banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!
Galibiyet serileri Süper Lig’in kaderini belirledi
Galibiyet serileri Süper Lig’in kaderini belirledi
İhlas Vakfı kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı
İhlas Vakfı kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı
4 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular
4 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular

Erzincan’da 321 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 1 aylık çalışma sonucunda 321 aranan şahıs yakalanırken, 6 kişi tutuklandı.

ERZİNCAN 01.06.2022, 17:32
Erzincan’da 321 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 1 aylık çalışma sonucunda 321 aranan şahıs yakalanırken, 6 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 aydır yürütülen “Huzur ve Güven Uygulamaları” ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 4’ü tasarlayarak adam öldürme, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar dahil toplamda 321 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan zanlıların 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, aynı ay içerisinde özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü değerlendirilen, alkollü araç kullanan ve agresif sürücü davranışları sergileyen araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 12’si alkollü araç kullanan, 5’i de agresif sürücü davranışları sergileyen sürücü olmak üzere toplam 17 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, 50 araç ve 25 sürücü ise trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
29°
açık