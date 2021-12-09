Erzincan’da 31 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 31 köy yolu ulaşıma kapalı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı’da 17, Tercan’da 11 ve Üzümlü’de 3 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri greyder, kepçe, bıçaklı kamyonlarla kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.