Erzincan’da 3 bin 500 adet dut fidanı dağıtıldı

Erzincan’da çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 bin 500 adet dut fidanı dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan’da 1 ile 5 dekar arasında ki atıl durumda bulunan arazilere dut bahçesi kurulması, küçük ve kullanılmayan alanlardan verim elde etmek amacıyla yüzde 75’i devlet tarafından hibeli 3 bin 500 adet dut fidanı, başvuruda bulunup bu haktan yararlanmak isteyen 90 çiftçiye dağıtıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin fidanları toprakla buluşturarak, küçük alanlarda daha fazla verim almayı amaçladıklarını ifade ederek, “İl Müdürlüğümüzce hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, küçük alanlarda verim elde etmeyi amaçlayan projemiz için fidan dağıtım alanındayız. Burada amacımız 1 ila 5 dekar arazileri vatandaşımızın daha verimli kullanmasıdır.

3 bin 500 adet fidanımızı çiftçilerimize vererek bunların toprakla buluşmasını sağlayacağız” dedi.